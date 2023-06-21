Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році – Бербок
Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.
Про це на конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
– І моя колега, міністр розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки, – сказала вона.
Бербок додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, “оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну”.
Глава МЗС також зазначила, що Німеччина надала €16,8 млрд на підтримку України у боротьбі з російською агресією, включно з військовою допомогою.
Нагадаємо, конференція з питань відновлення України проходить у Лондоні 21-22 червня. Про допомогу Україні вже оголосили декілька країн.
США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський