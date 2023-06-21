Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році – Бербок

Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.

Про це на конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

– І моя колега, міністр розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення починається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки, – сказала вона.

Бербок додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, “оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну”.

Глава МЗС також зазначила, що Німеччина надала €16,8 млрд на підтримку України у боротьбі з російською агресією, включно з військовою допомогою.

Нагадаємо, конференція з питань відновлення України проходить у Лондоні 21-22 червня. Про допомогу Україні вже оголосили декілька країн.

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