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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

В среду, 21 июня, послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России.

Об этом в Тwitter сообщает Шведское председательство в Совете ЕС.

– Пакет включает меры, направленные на противодействие обхода санкций, и индивидуальные списки, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 7 июня, послы стран Евросоюза не достигли политической договоренности о введении 11-го пакета санкций против РФ.

Основной проблемой тогда стало то, что Греция и Венгрия выступают против включения Украиной некоторых их компаний в список “спонсоров войны”.

Как известно, 11-й пакет санкций против РФ будет сосредоточен на борьбе с обходом ранее введенных ограничений. Он будет содержать новый механизм потенциального наказания стран за пределами Евросоюза, которые помогают агрессору уклоняться от санкций.

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Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

ЕС, Росія, Санкції проти Росії
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