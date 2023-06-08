Через позицію Угорщини та Греції: Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти РФ

У середу, 7 червня, посли країн Євросоюзу не досягли політичної домовленості щодо запровадження 11-го пакету санкцій проти РФ. Переговори продовжаться наступного тижня.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Основною проблемою є те, що Греція та Угорщина виступають проти включення Україною деяких їхніх компаній до списку “спонсорів війни”.

Офіційний Київ раніше склав список таких приватних компаній. Афіни й Будапешт наполягають, щоб деякі з них прибрали зі списку, перш ніж вони погодяться схвалити новий пакет санкцій ЄС.

Крім того, декілька країн-членів Євросоюзу, такі, як Німеччина і Франція, занепокоєні забороною на обхід антиросійських санкцій. Вони побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам із певними державами.

Саме тому Єврокомісія вже пом’якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати побоювання членів ЄС. Йдеться про пом’якшення покарання для третіх країн за допомогу РФ в обході санкцій

Один із дипломатів повідомив виданню, що це питання видається таким, яке можна вирішити.

За словами дипломатів, Європейська комісія представила ще одну версію пропозиції щодо 11-го пакету санкцій перед засіданням у середу, однак все одно не вдалося досягнути угоди.

Тепер посли країн ЄС знову обговорять цю пропозицію на зустрічі наступної середи, 14 червня. Вони розраховують дійти згоди.

– Ми все ближче (до досягнення домовленості. – Ред.), – зазначив один із дипломатів, визнавши, що засідання Ради ЄС наприкінці червня може бути останнім дедлайном для затвердження пакету санкцій.

Як відомо, 11-й пакет санкцій проти РФ буде зосереджений на боротьбі з обходом раніше запроваджених обмежень. Він міститиме новий механізм потенційного покарання країн за межами Євросоюзу, які допомагають агресору ухилятися від санкцій.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що новий пакет охоплює понад 90 іноземних компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Джерело : Politico

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