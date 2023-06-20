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США прилагают усилия, чтобы РФ не могла обходить санкции — Кирби

США прилагают усилия, чтобы РФ не могла обходить санкции — Кирби
Фото: Getty Images

Правительство США прилагает международные усилия для обеспечения необходимого эффекта санкций, введенных против РФ, и предотвращения любых схем уклонения от введенных ограничений.

Об этом на пресс-брифинге в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

– Мы не хотим, чтобы кто-то пытался обходить эти санкции. Мы хотим, чтобы Путин и Кремль были привлечены к ответственности, – заметил он.

Представитель администрации США добавил, что в этих целях США находятся в постоянном контакте с союзниками, партнерами и друзьями в регионе, а также во всем мире, и выражают обеспокоенность в связи c этим. Кирби также подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности взаимодействия по дипломатическим каналам, однако, по его словам, каждая нация принимает эти решения самостоятельно.

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— Мы хотим, чтобы все международные санкции были прописаны и выполнялись должным образом, чтобы Путин не мог извлечь выгоды, — подчеркнул представитель Белого дома.

Война в Украине, Джон Кірбі, Росія, Санкції проти Росії
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