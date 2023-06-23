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Марта Бондаренко, редактор ленты

Жена владельца батискафа OceanGate оказалась прапраправнучкой пары, погибшей на Титанике

батискаф OceanGate

Основатель и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш женат на Венди Раш, прапраправнучке Исадора (Исидора) и Иды Штраус, которые решили остаться на борту тонущего Титаника, чтобы другие пассажиры могли спастись вместо них.

Именно они стали вдохновением для сцены в фильме Джеймса Кэмерона, в которой пожилая пара обнимается в постели, когда вода врывается в их комнату на корабле.

Венди Раш является директором по коммуникациям компании OceanGate и участвует в экспедициях на Титаник с момента их начала в 2021 году. Она также является прямым потомком Минни Вайль, одной из семи детей Штраусов.

Об этой связи впервые сообщила газета New York Times и подтверждается через генеалогические записи.

Жена гендиректора OceanGate является правнучкой пары, погибшей на Титанике

geni.com

Минни вышла замуж за Ричарда Вайля-старшего, и у них родился сын Ричард-младший, у которого тоже потом родился сын — Ричард Вайль III. Вот именно он является отцом Венди Раш. Покойный дедушка Венди был упомянут в ее свадебном объявлении, опубликованном в 1986 году в New York Times.

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Исидор Штраус родом из Германии. В США он был совладельцем универмага Macy’s вместе со своим братом, а также одно время представлял Нью-Йорк в Палате представителей США.

Исидор и Ида познакомились в Нью-Йорке в 20 лет и влюбились. Правнук Пол Курцман в интервью изданию Country Living в 2017 году как-то рассказал, что Исидор и Ида на протяжении всей свой супружеской жизни очень любили друг друга. Их часто видели держащимися за руки, обнимающимися и целующимися; а публичные проявления таких нежностей были редкостью для людей их статуса в то время.

Жена гендиректора OceanGate является правнучкой пары, погибшей на Титанике

The New York Times

Пара возвращалась с Европы на борту Титаника, когда ночью 14 апреля 1912 года произошла трагедия. А когда корабль начал тонуть, первыми начали спасать женщин и детей.

63-летняя Ида заняла место в шлюпке и ожидала, что Исидор последует за ней. Но он тогда сказал офицеру, что не сядет в лодку пока не увидит, что каждая женщина и ребенок находятся в спасательной шлюпке. Эту историю Куцман услышал от своей бабушки, старшей дочери Штраусов Сары.

Ида вылезла обратно из шлюпки, сняла свою норковую шубу, заявив, что она ей больше не понадобится, и отдала ее своей горничной, которая в итоге была спасена. Ида предпочла остаться с мужем.

— Мы прожили всю жизнь вместе, и если ты собираешься остаться на корабле и умереть, когда корабль будет тонуть, то я останусь на корабле с тобой. Мы не оставим друг друга после нашего долгого и прекрасного совместного брака, Курцман процитировал слова своей прабабушки.

После огромная волна накрыла левый борт судна.

Тело Исидора, включая медальон с фотографиями его детей, было найдено на корабле через несколько недель после трагедии, но тело Иды так и не нашли.

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Источник: NPR, New York Times

Фото: OceanGate

Атлантический океан, Титаник
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