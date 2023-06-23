Дружина власника батискафа OceanGate виявилася прапраправнучкою пари, яка загинула на Титаніку

Засновник і генеральний директор OceanGate Стоктон Раш одружений із Венді Раш, прапрапраправнучкою Ісадора (Ісідора) та Іди Штраус, які вирішили залишитися на борту Титаніка, щоб інші пасажири могли врятуватися замість них.

Саме вони стали натхненням для сцени у фільмі Джеймса Кемерона, у якій літня пара обіймається в ліжку, коли вода вривається в їхню кімнату на кораблі.

Венді Раш є директоркою з комунікацій компанії OceanGate і бере участь в експедиціях на Титанік від їхнього початку 2021 року. Вона також є прямим нащадком Мінні Вайль, однієї із семи дітей Штраусів.

Про цей зв’язок уперше повідомила газета New York Times і він підтверджується через генеалогічні записи.

Мінні вийшла заміж за Річарда Вайля-старшого, і в них народився син Річард-молодший, у якого теж потім народився син – Річард Вайль III. Ось саме він є батьком Венді Раш. Покійний дідусь Венді був згаданий у її весільному оголошенні, опублікованому 1986 року в New York Times.

Ісідор Штраус родом із Німеччини. У США він був співвласником універмагу Macy’s разом зі своїм братом, а також у свій час представляв Нью-Йорк у Палаті представників США.

Ісідор та Іда познайомилися в Нью-Йорку у 20 років і закохалися. Правнук Пол Курцман в інтерв’ю виданню Country Living 2017 року якось розповів, що Ісідор та Іда протягом усього свого подружнього життя дуже кохали одне одного. Їх часто бачили, як вони тримаються за руки, обіймаються й цілуються; а публічні прояви таких ніжностей були рідкістю для людей їхнього статусу в той час.

Пара поверталася з Європи на борту Титаніка, коли вночі 14 квітня 1912 року сталася трагедія. А коли корабель почав тонути, першими почали рятувати жінок і дітей.

63-річна Іда зайняла місце в шлюпці й очікувала, що Ісідор піде за нею. Проте він тоді сказав офіцеру, що не сяде в човен, доки не побачить, що кожна жінка і дитина перебувають у рятувальній шлюпці. Цю історію Куцман почув від своєї бабусі, старшої дочки Штраусів Сари.

Іда вилізла назад зі шлюпки, зняла свою норкову шубу, заявивши, що вона їй більше не знадобиться, і віддала її покоївці, яку в підсумку врятували. Іда вважала за краще залишитися з чоловіком.

– Ми прожили все життя разом, і якщо ти збираєшся залишитися на кораблі й померти, коли корабель тонутиме, то я залишуся на кораблі з тобою. Ми не залишимо одне одного після нашого довгого і прекрасного спільного шлюбу, – Курцман процитував слова своєї прабабусі.

Після величезна хвиля накрила лівий борт судна.

Тіло Ісідора, включно з медальйоном із фотографіями його дітей, було знайдено на кораблі за кілька тижнів після трагедії, але тіло Іди так і не знайшли.

Джерело: NPR, New York Times

Фото: OceanGate

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