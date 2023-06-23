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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Rheinmetall влітку відправить Україні ще 20 БМП Marder

Rheinmetall влітку відправить Україні ще 20 БМП Marder
Фото: Getty Images

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує цього літа передати в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Відповідний графік виконання вже оголошеного на початку червня замовлення підтвердила компанія. Зазначається, що уряд Німеччини заплатить за техніку, яка перебувала на складах Бундесверу.

Це свідчить про те, що Україна загалом отримає 60 Marder – близько 40 бойових машин піхоти від Rheinmetall, ще 20 одиниць – зі складів Бундесверу.

Компанія Rheinmetall пропонує ще 60 Marder. Наразі робота над цим вже ведеться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). За даними компанії, до 10 одиниць техніки із цих 60 БМП можуть бути завершені щомісяця.

Окремо від прямих постачань Україні, Греція також отримає 40 Marder від Rheinmetall цього літа. Це частина так званого кругового обміну, в межах якого країни НАТО передають Україні іншу військову техніку радянського виробництва.

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Джерело: Welt

Війна в Україні, Військова техніка, ЗСУ, українські військові
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