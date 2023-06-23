Больше всего иностранных компонентов в российских ракетах Кинжал и Искандер – ГУР

Россияне в июне экономили ракеты во время обстрелов по Украине, поэтому можно было фиксировать определенное снижение интенсивности по сравнению с маем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, враг комбинирует применение различных типов оружия, применяет фальш-цели для истощения и отвлечения нашей противовоздушной обороны. А еще оккупанты пытаются сохранить частоту атак с меньшим количеством ракет.

Вадим Скибицкий заявил, что россияне в период осени-зимы выпускали за один раз 80-100 ракет. Но это истощило их запасы. Сейчас они активно изготавливают ракеты и сразу их запускают.

— Сейчас мы фиксируем, что произведенное сразу идет в войска для дальнейшего применения: например, крылатые ракеты из последних ударов — мы уже видим по их остаткам — были изготовлены в апреле этого года, — рассказал Вадим Скибицкий.

Что касается компонентов этих ракет, то около 50 компонентов электронной базы иностранного производства – в Искандерах и Кинжалах.

Украина активно работает с партнерами, чтобы ограничить поставки этих компонентов в Россию.

Напомним, что ночью 22 июня россияне обстреляли Украину крылатыми ракетами Х-22, аэробаллистическими ракетами Х-47 Кинжал и ударными дронами Shahed-136/131.

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