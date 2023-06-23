Россия возобновила работу базы слежки за США на Кубе — The Insider

Россия реанимировала на Кубе советский шпионский центр Лурдес, официально закрытый диктатором Владимиром Путиным в 2001 году, для слежки за Соединенными Штатами Америки.

По данным издания The Insider, под видом дипломатов на остров тайно перебрасывают сотрудников российского ГРУ и выпускников узкопрофильных вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой.

Журналисты отмечают, что вычислить их удалось благодаря ученикам в посольской школе. Родители этих детей в основном оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб со специализацией в радиоэлектронной разведке и смежных сферах.

Центр был построен в 1967 году и находился в подчинении российского ГРУ. Путин официально закрыл Лурдес в 2001 году из-за недостатка финансирования. Однако в июле 2014 года появились сообщения о новых секретных договоренностях между Кубой и Россией, в частности, о возобновлении работы Лурдеса в пригороде Гаваны.

Журналисты The Insider отмечают, что российские шпионы часто работают под прикрытием в посольствах мира. Посольство в Гаване не исключение: дипломатов в погонах журналисты смогли пробить в базах данных и интернете.

Среди них — военный атташат в посольстве возглавляет генерал Петр Куликов, которого источники The Insider называют главным резидентом ГРУ на Кубе. В его подчинении есть трое помощников: Максим Дельцов, который ранее служил на военно-морской базе в Гаджиево, пехотинец Александр Быков и военный летчик Виталий Прохоров.

Генералу Куликову подчинены еще двое офицеров ГРУ, которые работают под прикрытием секретарей посольства: Виталий Гречуха, который до Кубы был зарегистрирован по адресу штаб-квартиры ГРУ, и Сергей Донец, ранее служивший в 38 бригаде управления связью ВДВ.

Перед вторжением в Украину бригаду перебросили в Крым, где она координировала связь между подразделениями ВДВ.

Среди родителей есть другие выпускники технических вузов, которые не имеют отношения к дипломатической работе.

Отец школьника Станислава (Виталий Кадырко) закончил военный факультет Российского государственного технологического университета имени Циолковского. Ранее он работал в НИИ Точные приборы, который выполняет госзаказ Роскосмоса и Ракетно-космического центра Прогресс.

Сергей Поддавашкин, чья дочь учится в 10 классе, окончил Московский государственный технический университет имени Баумана, откуда перспективных выпускников набирают в Управление научно-технической разведки СВР или ГРУ.

Сейчас Куба — под санкциями США. Однако остров живет благодаря поставкам продовольствия, нефти, оборудования и финансовых вливаний из других стран. Гавана поддерживает связи с Россией и Китаем, предоставляя возможность строить шпионские объекты в обмен на многомиллиардные субсидии и кредиты.

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