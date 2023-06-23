Росія відновила роботу бази стеження за США на Кубі – The Insider

Росія реанімувала на Кубі радянський шпигунський центр Лурдес, офіційно закритий диктатором Володимиром Путіним у 2001 році, для стеження за Сполученими Штатами Америки.

За даними видання The Insider, під виглядом дипломатів на острів таємно перекидають співробітників російського ГРУ та випускників вузькопрофільних ВНЗ, пов’язаних із ракетобудуванням, обчислювальною технікою та точною математикою.

Журналісти зазначають, що вирахувати їх вдалося завдяки учням у посольській школі. Батьки цих дітей здебільшого виявлялися не дипломатами, а кадровими офіцерами спецслужб зі спеціалізацією в радіоелектронній розвідці та суміжних сферах.

Центр збудували в 1967 році, він був у підпорядкуванні російському ГРУ. Путін офіційно закрив Лурдес у 2001 році через нестачу фінансування. Однак у липні 2014 року з’явилися повідомлення про нові секретні домовленості між Кубою і Росією, зокрема, про поновлення роботи Лурдеса у передмісті Гавани.

Журналісти The Insider зазначають, що російські шпигуни часто працюють під прикриттям у посольствах у світі. Посольство у Гавані не виняток: дипломатів у погонах журналісти змогли пробити в базах даних та інтернеті.

Серед них – військовий аташат у посольстві очолює генерал Петро Куликов, якого джерела The Insider називають головним резидентом ГРУ на Кубі. В його підпорядкуванні є троє помічників: Максим Дельцов, який раніше служив на військово-морській базі в Гаджиєво, піхотинець Олександр Биков і військовий льотчик Віталій Прохоров.

Генералу Куликову підпорядковані ще двоє офіцерів ГРУ, які працюють під прикриттям секретарів посольства: Віталій Гречуха, який до Куби був зареєстрований за адресою штаб-квартири ГРУ, і Сергій Донець, котрий раніше служив у 38 бригаді управління зв’язком ПДВ.

Перед вторгненням в Україну бригаду перекинули в Крим, де вона координувала зв’язок між підрозділами ПДВ.

Серед батьків є інші випускники технічних вишів, які не мають стосунку до дипломатичної роботи. Батько школяра Станіслава (Віталій Кадирко) закінчив військовий факультет Російського державного технологічного університету імені Ціолковського.

Раніше він працював у НДІ Точні прилади, який виконує держзамовлення Роскосмосу й Ракетно-космічного центру Прогрес.

Сергій Поддавашкін, чия дочка навчається в 10 класі, закінчив Московський державний технічний університет імені Баумана, звідки перспективних випускників набирають до Управління науково-технічної розвідки СЗР чи ГРУ.

Зараз Куба – під санкціями США. Проте острів живе завдяки постачанням продовольства, нафти, обладнання й фінансових вливань з інших країн. Гавана підтримує зв’язки з Росією і Китаєм, надаючи можливість будувати шпигунські об’єкти в обмін на багатомільярдні субсидії та кредити.

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