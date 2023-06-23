Шойгу пообещал Путину к июлю сформировать “резервную” армию: в ISW оценили шансы

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил главу Кремля Владимира Путина, что до конца июня сформирует “резервную армию”, новый армейский корпус.

Кроме того, Шойгу намерен усилить пятью полками 1 гвардейскую танковую армию и 20 гвардейскую общевойсковую армию, входящие в состав Западного военного округа.

По словам министра обороны РФ, эти пять полков якобы уже укомплектованы и оснащены на 60%.

Такие шаги, очевидно, предусмотрены военной реформой 2023-2026 годов, которую еще в январе анонсировал Шойгу.

Аналитики Института изучения войны (ISW) так же, как и зимой, не верят, что РФ сможет с легкостью укомплектовать штат и при нынешних обстоятельствах обеспечить эти большие формирования.

Сейчас, добавляют в ISW, в Минобороны России, вероятно, пытаются хотя бы частично смягчить проблему формирования сил посредством добровольческих формирований.

Хотя прошлогодняя попытка сформировать добровольческий 3 армейский корпус боеспособных сил не прибавила.

Эксперты считают, что Минобороны РФ вряд ли успеет подписать контракты с добровольческими формированиями к объявленному сроку 1 июля, хотя с 10 июня более 20 добровольческих формирований (всего их в РФ более 40. – Ред.) якобы этот вопрос уже решили.

В ISW не исключают, что Минобороны РФ может номинально вынудить все добровольческие формирования подписать контракты до 1 июля. Однако какими будут фактические командные связи между ними – непонятно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

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Источник: ISW

Фото: Президент России

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