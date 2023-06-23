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Татьяна Забожко, редактор ленты

Шойгу пообещал Путину к июлю сформировать “резервную” армию: в ISW оценили шансы

Сергій Шойгу, Володимир Путін

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил главу Кремля Владимира Путина, что до конца июня сформирует “резервную армию”, новый армейский корпус.

Кроме того, Шойгу намерен усилить пятью полками 1 гвардейскую танковую армию и 20 гвардейскую общевойсковую армию, входящие в состав Западного военного округа.

По словам министра обороны РФ, эти пять полков якобы уже укомплектованы и оснащены на 60%.

Такие шаги, очевидно, предусмотрены военной реформой 2023-2026 годов, которую еще в январе анонсировал Шойгу.

Аналитики Института изучения войны (ISW) так же, как и зимой, не верят, что РФ сможет с легкостью укомплектовать штат и при нынешних обстоятельствах обеспечить эти большие формирования.

Сейчас, добавляют в ISW, в Минобороны России, вероятно, пытаются хотя бы частично смягчить проблему формирования сил посредством добровольческих формирований.

Хотя прошлогодняя попытка сформировать добровольческий 3 армейский корпус боеспособных сил не прибавила.

Эксперты считают, что Минобороны РФ вряд ли успеет подписать контракты с добровольческими формированиями к объявленному сроку 1 июля, хотя с 10 июня более 20 добровольческих формирований (всего их в РФ более 40. – Ред.) якобы этот вопрос уже решили.

В ISW не исключают, что Минобороны РФ может номинально вынудить все добровольческие формирования подписать контракты до 1 июля. Однако какими будут фактические командные связи между ними – непонятно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Президент России

Война в Украине, Владимир Путин, Міноборони РФ, Російська агресія, РФ, Сергій Шойгу
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