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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Шойгу пообіцяв Путіну до липня сформувати “резервну” армію: в ISW оцінили шанси

Сергій Шойгу, Володимир Путін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив очільника Кремля Володимира Путіна, що до кінця червня сформує “резервну армію”, новий армійський корпус.

Крім того, Шойгу має намір посилити п’ятьма полками 1 гвардійську танкову армію та 20 гвардійську загальновійськову армію, що є складовими Західного військового округу.

За словами міністра оборони РФ, ці п’ять полків буцімто вже укомплектовані та оснащені на 60%.

Ці кроки, очевидно, передбачені військовою реформою 2023-2026 років, яку ще в січні анонсував Шойгу.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) так само, як і взимку, не вірять, що РФ зможе з легкістю укомплектувати штат та за теперішніх обставин забезпечити ці великі формування.

Наразі, додають в ISW, у Міноборони Росії, імовірно, намагаються принаймні частково пом’якшити проблему формування сил за допомогою добровольчих формувань.

Хоч минулорічна спроба сформувати добровольчий 3 армійський корпус боєздатних сил не додала.

Експерти вважають, що РФ навряд чи встигне підписати контракти з добровольчими формуваннями до оголошеного терміну 1 липня, хоч із 10 червня більше 20 добровольчих формувань (загалом їх у РФ понад 40, – Ред.) буцімто підписали контракти з Міноборони Росії.

В ISW не виключають, що Міноборони РФ може номінально змусити всі добровольчі формування підписати контракти до 1 липня. Однак якими будуть фактичні командні зв’язки між ними – незрозуміло.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Президент Росії

Війна в Україні, Володимир Путін, Міноборони РФ, Російська агресія, РФ, Сергій Шойгу
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