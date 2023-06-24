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Илья Нежигай, редактор ленты

Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”

Пригожин
Фото: Getty Images

В пресс-службе правителя Беларуси Александра Лукашенко вечером 24 июня заявили, что он якобы провел переговоры с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

По словам Лукашенко, переговоры длились на протяжении целого дня.

— Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях, — говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси, как говорится в сообщении, “в развитие договоренностей” и “дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию”, по “согласованию с президентом России” провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

— Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас “на столе” находится “абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации”, который предусматривает гарантии безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.

Также сообщается, что правитель Беларуси провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.

Со временем появилось подтверждение и от самого Пригожина, который заявил о возвращении вагнеровских колонн в полевые лагеря.

— Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану, — сообщил он.

Новость дополняется…

Беларусь, Владимир Путин, Олександр Лукашенко, ЧВК Вагнера, Росія
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