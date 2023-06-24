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Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”

Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Фото: Getty Images

У пресслужбі правителя Білорусі Олександра Лукашенка ввечері 24 червня заявили, що він нібито провів переговори з ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним.

За словами Лукашенка, переговори тривали протягом цілого дня.

– Сьогодні вранці Президент Росії Володимир Путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні Росії з приватною військовою компанією Вагнер. Глави держав домовилися про спільні дії, – йдеться в повідомленні.

Самопроголошений президент Білорусі, як ідеться в повідомленні, “у розвиток домовленостей” і “додатково уточнивши за наявними власними каналами ситуацію”, за “погодженням із президентом Росії” провів переговори з керівником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним.

– Переговори тривали протягом усього дня. У результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв’язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо зупинки руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальших кроків із деескалації напруги, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі “на столі” перебуває “абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язки ситуації”, який передбачає гарантії безпеки для бійців ПВК Вагнер.

Також повідомляється, що правитель Білорусі провів дві наради із силовим блоком країни щодо цієї ситуації.

Згодом з’явилося підтвердження і від самого Пригожина, який заявив про повернення вагнерівських колон у польові табори.

– Зараз настав той момент, коли кров може пролитися, тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролито російську кров з одного зі боків, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори, згідно з планом, – повідомив він.

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Білорусь, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера, Росія
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