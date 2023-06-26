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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Подивився у безодню і здригнувся: оглядач пояснив, чому Путін так швидко погодився на компроміс

володимир путін
Фото: Getty Images

Протягом останніх днів російський диктатор Володимир Путін буквально подивився у безодню та здригнувся. Швидкість, з якою президент РФ відступив, свідчить про те, що його відчуття вразливості може бути навіть більшим, ніж вважали аналітики.

Про це написав міжнародний оглядач Девід Ігнатіус у колонці для видання The Washington Post. Він стверджує, Путін поклявся помститися за так званий збройний заколот і пішов на тимчасовий компроміс.

Зазначається, що угода Путіна з лідером ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним, швидше за все, буде короткочасним перемир’ям у найкращому випадку.

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, повстанець попрямує до Білорусі за угодою, укладеною за посередництва самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, в обмін на те, що Путін зніме звинувачення проти нього та найманців ПВК.

Протягом того дня у Вашингтоні та інших столицях лунало питання про те, чи продовжить Пригожин похід на Москву та чи віддасть Путін наказ російським військам стріляти по найманцях ПВК Вагнер, щоб зупинити їхнє просування.

Однак оглядач звернув увагу на те, що джерела свідчать про те, що вагнерівці спокійно просувалися далі на території Росії. Водночас прокремлівська армія не слідувала за ними, а також не перешкоджала.

На думку оглядачі, цей день запам’ятається світові як частина розпаду Російської Федерації як нібито великої держави, що стане справжньою спадщиною диктатора Володимира Путіна.

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Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Володимир Путін, Москва, ПВК Вагнера, Росія
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