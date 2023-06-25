Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Об этом заявил заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского, в состав которого входят белорусские добровольцы и который находится в составе Вооруженных сил Украины, Вадим Кабанчук в комментарии ведущей информационного телемарафона Яне Брензей.

— Будем делать то, что делали. Бить россиян дальше в Украине. Есть предпосылки для освобождения Беларуси. Эти планы существуют уже очень давно, еще с 2020 года, когда у нас был массовый выход людей на свободу, просто они сейчас немного трансформируются. Понятно, что ни один план не может быть статичным. Есть определенные факторы, которые должны совпасть вместе, чтобы свергнуть режим Лукашенко.

По его словам, один из этих факторов — это милитарный разгром России, чтобы страна-агрессор занималась наведением порядка внутри государства, а не лезла в Украину или Беларусь.

— Самый главный из них — это милитарный разгром Российской Федерации, чтобы они не имели дела ни к Украине, ни к Беларуси. Желательно, чтобы у нас был международный ордер на арест Лукашенко. Сейчас этим занимаются определенные структуры. И тогда эта диктаторская система будет деморализована. Там еще должно быть несколько вещей, которые должны их деморализовать. Тогда складываются условия для освобождения и деоккупации Беларуси.

Кабанчук считает, что большинство людей устали от диктатора Лукашенко, а члены полка имени Кастуся Калиновского получают сигналы от силовых структур, что ожидается приход белорусских добровольцев.

— Большинство людей ненавидит этот режим, устали от этого диктатора, который уже 30 лет руководит Беларусью и воплощает сталинские репрессии. Мы уверены, что люди готовы. Тем более, что у нас есть сигналы из силовых структур и обычных людей, которые ждут прихода белорусских добровольцев для освобождения страны, — уверяет заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского.

Вадим Кабанчук объяснил, зачем российскому диктатору Владимиру Путину нужен глава частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин в Беларуси.

— Безусловно, они предложили Пригожину что-то существенное, если он отказался от своего плана похода на Москву. Если он со своей группировкой пойдет в Беларусь, то это будет перманентный мятеж. В первую очередь снова по границам Беларуси и Украины будет создана группировка, которая умеет и может вести наступательные действия. Во-вторых, есть опасность для ядерного оружия, которое Путин поставил или собирается поставить Лукашенко. Как мы знаем, это Путин своими КГБшными методами всегда действует под прикрытием. Они взорвали Каховскую ГЭС и говорят: это не мы, это украинцы. Если что-то произойдет с ядерным оружием в Беларуси, то он скажет: это Пригожин с Лукашенко, мы тут ни при чем. В этом заключается опасность этих сценариев, — утверждает Кабанчук.

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