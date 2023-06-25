Какую работу и зарплату предлагают украинцам в Литве

Власти и работодатели Литвы поощряют украинских беженцев интегрироваться и трудоустраиваться в стране. Так планируют заполнить места в отраслях, где не хватает рабочих рук.

Служба занятости Литвы сообщает, что по трудовым договорам в стране работает 25,6 тыс. граждан Украины. Это почти 61% от количества зарегистрированных в стране беженцев (по состоянию на март — 42 тыс.). Они заполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.

В Миграционной платформе EWL исследовали, какую работу чаще всего предлагают украинцам и сколько можно заработать в Литве.

Популярные вакансии

Больше всего вакансий на предприятиях, где опыт работы не является обязательным и не требуется знание литовского языка. Они подобны простой физической работе, которую предлагают в Польше. Зато минимальная зарплата в Литве немного выше польской — это €840 брутто (34 тыс. грн).

В Польше минимальная зарплата с июля 2023 года составит €796 брутто (32,1 тыс. грн). Средняя зарплата в Литве в 2022 году составляла €1 666 брутто (67,3 тыс. грн). Для сравнения в Польше — €1 225 брутто (49,5 тыс. грн).

Нехватку кадров в Литве декларируют работодатели в сфере услуг, гостиничном деле, производстве, строительстве, а также оптовой и розничной торговли. Примеры вакансий, которые предлагают гражданам Украины в Литве, приведены ниже.

Изготовление проводов и кабелей на заводах преимущественно для предприятий автомобильной отрасли. Зарплата — от €750 нетто (30,2 тыс. грн). С учетом премий и бонусов, в среднем зарплата может достигать €1 — 1,3 тыс. нетто (40,3 — 52,5 тыс. грн).

Работа на мясных предприятиях, связанная с нарезкой, упаковкой и маркировкой мясных изделий. В зависимости от предприятия зарплата составляет €680 — 850 (27,5 — 34,3 тыс. грн).

Сезонные вакансии, как, например, в сфере обслуживания. Это может быть работа помощником повара с зарплатой от €800 (32,3 тыс. грн), в прачечных с зарплатой €700 нетто (28,3 тыс. грн) или на высадке деревьев с зарплатой €1,7 тыс. нетто (68,7 тыс. грн).

Повара требуются круглый год независимо от сезона. На таких вакансиях предлагают зарплату €1,1 — 1,5 тыс. (44,4 — 60,6 тыс. грн). Эта работа требует навыков и знания языка.

— Литовские работодатели поощряют украинцев к труду различными бонусами. Например, премиями, предлагают бесплатное питание (одно- или двухразовое). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах. Например, работая в Нидерландах на жилье следует откладывать €400-500. Хотя средняя зарплата в Литве меньше выплаты в странах с более богатой экономикой, но денежные поощрения со стороны работодателей и государства позволяют украинцам заработать больше, — рассказал директор международной рекрутации Миграционной платформе EWL Марцин Колодзейчик.

По словам экспертов, это имеет определенный эффект. Опрос Службы занятости Литвы свидетельствует о том, что 34% беженцев из Украины в будущем планируют жить и работать в Литве.

Помощь от государства

Власти Литвы предоставляют украинцам, которые имеют временную защиту:

единовременное пособие в размере €300;

карточки на покупку питания по €20 в неделю, €80 в месяц.

Литовская Служба занятости способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, которые их трудоустроили. Это помогает решить проблему нехватки кадров, как и простые процедуры легализации в стране.

Легализация в Литве

Литва, как и другие страны ЕС, предоставляет беженцам Украины статус временной защиты. Он дает право на образование, медицинское страхование и постоянное проживание сроком на один год с возможным продлением до трех лет, доступ к рынку труда, социальную помощь.

— Сейчас даже те граждане Украины, которые последний год находились в других странах ЕС и находились под их защитой (например, в Чехии или Германии) могут без проблем получить временную защиту в Литве. Приют оформляется на месте перед началом работы, — рассказала руководитель отдела легализации Миграционной платформе EWL Мария Кузенко.

Языковой вопрос

Также в трудоустройстве на простую физическую работу помогает отсутствие языкового барьера. В Литве можно объяснить что-то на русском. Зато местные власти планируют побуждать украинцев к изучению литовского языка.

— Знание литовского языка понадобится для трудоустройства на высококвалифицированную работу. Это важно для украинцев, которые хотят работать в Литве по специальности, — утверждает Марцин Колодзейчик.

Ранее Литовская Служба занятости сообщала, что по результатам анонимного опроса украинцев, которые воспользовались ее услугами, в будущем 34% украинских беженцев в Литве планируют остаться жить и работать в этой стране.

Сейчас на ее платформе зарегистрировано 9,9 тыс. вакансий. На 2,6 тыс. позиций работодатели готовы принять украинцев.

По данным Центробанка Литвы, в 2022 году украинцы создали добавленную стоимость на €400 млн — 1% валового внутреннего продукта. Министерство социальной защиты и труда сообщало, что за год войны в Украине украинские беженцы, которые нашли убежище в Литве, уплатили в бюджет страны более €58 млн налогов.

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