Яку роботу і зарплату пропонують українцям у Литві

Влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися і працевлаштовуватися в країні. Так планують заповнити місця у галузях, де бракує робочих рук.

Служба зайнятості Литви повідомляє, що за трудовими договорами в країні працює 25,6 тис. громадян України. Це майже 61% від кількості зареєстрованих у країні біженців (станом на березень – 42 тис.). Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.

У Міграційній платформі EWL дослідили, яку роботу найчастіше пропонують українцям і скільки можна заробити у Литві.

Популярні вакансії

Найбільше вакансій на підприємствах, де досвід роботи не є обов’язковим і не вимагається знання литовської мови. Вони подібні до простої фізичної роботи, яку пропонують у Польщі. Натомість мінімальна зарплата у Литві трохи вища за польську – це €840 брутто (34 тис. грн).

У Польщі мінімальна зарплата з липня 2023 року становитиме €796 брутто (32,1 тис. грн). Середня зарплату у Литві у 2022 році становила €1 666 брутто (67,3 тис. грн). Для порівняння у Польщі – €1 225 брутто (49,5 тис. грн).

Нестачу кадрів у Литві декларують роботодавці у сфері послуг, готельній справі, виробництві, будівництві, а також оптової та роздрібної торгівлі. Приклади вакансій, які пропонують громадянам України у Литві, наведено нижче.

Виготовлення проводів та кабелів на заводах переважно для підприємств автомобільної галузі. Зарплата – від €750 нетто (30,2 тис. грн). З урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати €1 – 1,3 тис. нетто (40,3 – 52,5 тис. грн).

Робота на м’ясних підприємствах, пов’язана з нарізкою, упакуванням і маркуванням м’ясних виробів. Залежно від підприємства зарплата становить €680 – 850 (27,5 – 34,3 тис. грн).

Сезонні вакансії, як, наприклад, у сфері обслуговування. Це може бути робота помічником кухаря із зарплатою від €800 (32,3 тис. грн), у пральнях із зарплатою €700 нетто (28,3 тис. грн) або на висаджуванні дерев із зарплатою €1,7 тис. нетто (68,7 тис. грн).

Кухарі потрібні цілий рік незалежно від сезону. На таких вакансіях пропонують зарплату €1,1 – 1,5 тис. (44,4 – 60,6 тис. грн). Ця робота вимагає навичок і знання мови.

– Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, преміями, пропонують безкоштовне харчування (одно- чи дворазове). Литва є також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно зекономити на витратах. Наприклад, працюючи у Нідерландах на житло слід відкладати €400-500. Хоч середня зарплата у Литві менше за виплати у країнах з більш заможною економікою, але грошові заохочення з боку роботодавців і держави дозволяють українцям заробити більше, – розповів директор міжнародної рекрутації Міграційної платформі EWL Марцін Колодзейчик.

За словами експертів, це має певний ефект. Опитування Служби зайнятості Литви свідчить про те, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.

Допомога від держави

Влада Литви надає українцям, які мають тимчасовий захист:

одноразову допомогу у розмірі €300;

картки на купівлю харчування по €20 на тиждень, €80 на місяць.

Литовська Служба зайнятості сприяє інтеграції українців у ринок праці, компенсуючи частину заробітної плати роботодавцям, які їх працевлаштували. Це допомагає розв’язати проблему нестачі кадрів, як і прості процедури легалізації в країні.

Легалізація у Литві

Литва, як і інші країни ЄС, надає біженцям України статус тимчасового захисту. Він дає право на освіту, медичне страхування та постійне проживання терміном на один рік з можливим продовженням до трьох років, доступ до ринку праці, соціальну допомогу.

– Нині навіть ті громадяни України, які останній рік перебували в інших країнах ЄС і перебували під їхнім захистом (наприклад, у Чехії або Німеччині) можуть без проблем отримати тимчасовий захист у Литві. Прихисток оформлюється на місці перед початком роботи, – розповіла керівниця відділу легалізації Міграційної платформі EWL Марія Кузенко.

Мовне питання

Також у працевлаштуванні на просту фізичну роботу допомагає відсутність мовного бар’єру. У Литві можна порозумітися російською. Натомість місцева влада планує спонукати українців до вивчення литовської мови.

– Знання литовської мови знадобиться для працевлаштування на висококваліфіковану роботу. Це важливо для українців, які хочуть працювати в Литві за фахом, – стверджує Марцін Колодзейчик.

Раніше Литовська Служба зайнятості повідомляла, що за результатами анонімного опитування українців, які скористалися її послугами, у майбутньому 34% українських біженців у Литві планують залишитися жити та працювати в цій країні.

Зараз на її платформі зареєстровано 9,9 тис. вакансій. На 2,6 тис. позицій роботодавці готові прийняти українців.

За даними Центробанку Литви, 2022 року українці створили додану вартість на €400 млн – 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік війни в Україні українські біженці, які знайшли притулок у Литві, сплатили до бюджету країни понад €58 млн податків.

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