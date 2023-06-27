Путина не удастся свергнуть в ближайшее время: Макфол о событиях в России

Российского диктатора Владимира Путина не удастся свергнуть с власти в ближайшее время. Несмотря на удар по российской системе, президент РФ будет дальше управлять государством.

Об этом заявил посол США в России в 2011-2014 годах, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Майкл Макфол в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Решение атаковать Украину — это конец системы Путина. Что я имею в виду? Не конец Путина в личном плане. Он будет надолго, жаль, но это мой прогноз. Я не вижу такого движения или оппозиции против него в ближайшее время, — сказал он.

Макфол отметил, что Путин сделал огромную ошибку, когда отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

— Но он сделал огромную ошибку, когда атаковал вас. И мы уже видим, что это удар по российской экономике, системе. Это еще доказательство, насколько это была большая ошибка. Это результат его войны в Украине — это точно. А с другой стороны, я не разделяю мнение тех, кто считает, что вот-вот скоро Россия развалится как государство, как это было в Советском Союзе в 1991 году. Нет, ни в коем случае. Он слабее, естественно, но говорят, что из-за этого он не будет у власти. Нет, я так не считаю, к сожалению, — отметил Макфол.

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