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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путіна не вдасться повалити найближчим часом: Макфол про події у Росії

Путіна не вдасться повалити найближчим часом: Макфол про події у Росії
Фото: Getty Images

Російського диктатора Володимира Путіна не вдасться скинути з влади найближчим часом. Попри удар по російській системі, президент РФ надалі керуватиме державою.

Про це заявив посол США в Росії у 2011-2014 роках, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті Майкл Макфол в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Рішення атакувати Україну – це кінець системи Путіна. Що я маю на увазі? Не кінець Путіна в особистому плані. Він буде надовго, шкода, але це мій прогноз. Я не бачу такого руху або опозиції проти нього найближчим часом, – сказав він.

Макфол зазначив, що Путін зробив величезну помилку, коли віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

– Але він зробив величезну помилку, коли атакував вас. І ми вже бачимо, що це удар по російській економіці, системі. Це ще доказ, наскільки це була велика помилка. Це результат його війни в Україні – це точно. А з іншого боку, я не поділяю думку тих, хто вважає, що ось-ось скоро Росія розвалиться як держава, як це було в Радянському Союзі 1991 року. Ні, в жодному разі. Він слабший, природно, але кажуть, що через це він не буде при владі. Ні, я так не вважаю, на жаль, – зазначив Макфол.

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