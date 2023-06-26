Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
Экс-депутат Госдумы рассказал, для чего Путин организовал “бунт Пригожина”
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ

Угорщина
Фото: Unsplash

Правительство Венгрии снова заблокировало выделение €500 млн военной помощи для Украины от Европейского фонда мира (ЕФМ) ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

— В понедельник Венгрия заявила, что не снимет блокировку на транш в размере €500 млн из фонда, пока Киев не исключит венгерский банк OTP (OTPB.BU) из списка компаний, которые он считает “международными спонсорами” войны России в Украине, — говорится в материале.

Венгрия назвала включение банка в список “скандальным”.

Министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая в Люксембурге, заявил, что Будапешт готов изменить свое мнение, если Украина откажется от черного списка.

Напомним, что в мае НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков России, он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тыс. населенных пунктов страны-агрессора.

Читайте также
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
прапори ЄС

Європейський Союз, Война в Украине, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ни одного мирного жителя не было в Ровнополе во время деоккупации — Шершень
Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
РФ обстреляла Олешки на Херсонщине: погибли 2 человека, 9 — ранены
Вибух
На Таврическом направлении ВСУ продвинулись на 1,5 км вглубь противника
війна в Україні
Поставки ракет Storm Shadow Украине имели значительное влияние на поле боя — Уоллес
Бен Воллес
За $25 тысяч: житель Закарпатья пытался продать в ЕС годовалого малыша
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (26.06.2023)
Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:00 (26.06.2023)
Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:30 (26.06.2023)
Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 18:00 (26.06.2023)
Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь