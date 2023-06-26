Венгрия снова заблокировала €500 млн военной помощи ЕС для Украины — СМИ
Правительство Венгрии снова заблокировало выделение €500 млн военной помощи для Украины от Европейского фонда мира (ЕФМ) ЕС.
Об этом сообщает агентство Reuters.
— В понедельник Венгрия заявила, что не снимет блокировку на транш в размере €500 млн из фонда, пока Киев не исключит венгерский банк OTP (OTPB.BU) из списка компаний, которые он считает “международными спонсорами” войны России в Украине, — говорится в материале.
Венгрия назвала включение банка в список “скандальным”.
Министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая в Люксембурге, заявил, что Будапешт готов изменить свое мнение, если Украина откажется от черного списка.
Напомним, что в мае НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.
OTP Bank входит в число 50 крупнейших банков России, он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен почти в 2 тыс. населенных пунктов страны-агрессора.
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