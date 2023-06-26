Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине

прапори ЄС
Фото: Pixabay

Сегодня Европейский Совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира, который используется и для военной помощи Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Евросовета.

С сегодняшним пополнением общий финансовый потолок фонда теперь составляет более 12 миллиардов евро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это решение обеспечит финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам партнеров.

По его словам, это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году.

— Это решение посылает четкий политический сигнал о продолжающейся готовности ЕС оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам, — говорится в сообщении.

Ранее увеличение на €3,5 млрд Европейского фонда мира одобрил комитет постоянных представителей стран ЕС.

Читайте также
Дания на два года раньше снимет с вооружения самолеты F-16, что позволит передать их Украине
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине

ЕС, Война в Украине, Зброя для України, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Самый молодой премьер: что известно о Метте Фредериксен, которой прогнозируют пост генсека НАТО
Метте Фредеріксен
Силы обороны освободили Ровнополь в Донецкой области — Маляр
танк Т-72
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Єрмак
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Кабмин сменит главу Укроборонпрома – новым руководителем может стать Сметанин
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь