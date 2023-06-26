ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
Сегодня Европейский Совет принял решение об увеличении общего финансового потолка Европейского фонда мира, который используется и для военной помощи Украине, на 3,5 миллиарда евро.
Об этом говорится на сайте Евросовета.
С сегодняшним пополнением общий финансовый потолок фонда теперь составляет более 12 миллиардов евро.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это решение обеспечит финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам партнеров.
По его словам, это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году.
— Это решение посылает четкий политический сигнал о продолжающейся готовности ЕС оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам, — говорится в сообщении.
Ранее увеличение на €3,5 млрд Европейского фонда мира одобрил комитет постоянных представителей стран ЕС.
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