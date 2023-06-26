Дания на два года раньше снимет с вооружения самолеты F-16, что позволит передать их Украине

Дания на два года раньше снимет с эксплуатации боевые самолеты F-16, что открывает путь для передачи их Украине, заявил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Об этом пишет издание DR.

На вооружении Дании истребители F-16 должны были оставаться до 2027 года, но теперь их снимут в 2025 году.

По словам министра, украинские летчики должны пройти 6-8 месяцев обучения на F-16, прежде чем Дания начнет передавать свои самолеты.

— Но это не значит, что нельзя принять решение заранее. Но они (самолеты F-16 — Ред.) будут находиться в Дании до 2024 года, — говорит исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Причина, по которой вооруженные силы могут быстрее отказаться от F-16, заключается в том, что их заменят на истребители F-35.

Вместе с Нидерландами Дания взяла на себя инициативу по переподготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, а первые летные занятия на аэродроме Скрыдструп планируются в августе.

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