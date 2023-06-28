Швейцария отклонила запрос на реэкспорт Leopard в Украину

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос концерна Ruag AG на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5 из-за нарушения политики нейтралитета государства.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Федерального совета правительства Швейцарии.

— Это противоречит действующему законодательству. Это решение предоставило приоритет аспектам политики нейтралитета Швейцарии и ее надежности как правового государства, — говорится в сообщении.

Концерн Ruag AG 27 апреля подал заявку на продажу 96 подержанных основных боевых танков Leopard 1 A5, которые не были готовы к использованию. Танки, хранящиеся в Италии, должны были отремонтировать в Германии, а затем реэкспортировать в Украину.

Однако Федеральный совет пришел к выводу, что продажа танков невозможна на основании действующего законодательства о политике нейтралитета.

Швейцария придерживается принципа нейтралитета, который является одним из ключевых в ее внешней политике. Он состоит в том, что страна не участвует в вооруженных конфликтах между другими государствами.

Однако в начале июня Верхняя палата швейцарского парламента поддержала поправку, позволяющую реэкспортировать оружие в третьи страны.

Источник: Федеральный совет Швейцарии

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