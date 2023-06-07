В частности, в Украину. Парламент Швейцарии поддержал поправку, которая разрешает реэкспорт оружия

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала поправку, которая позволит реэкспортировать оружие в третьи страны.

Об этом сообщается на сайте парламента.

— Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основанный на другой инициативе, уже находится на стадии разработки, — говорится в сообщении.

Такое решение поддержали голосами 22 парламентария, 17 высказались против, еще четыре воздержались.

Указано, что в любом случае страны, которые покупают оружие, должны будут подписать декларацию о нереекспорте. В то же время через пять лет тем государствам, которые “придерживаются швейцарских ценностей”, будет разрешено его перепродавать.

Реэкспортировать оружие смогут стране, где идут боевые действия, если она не нарушает права человека, не применяет оружие против мирного населения, и использует свое право на самооборону в соответствии с международным правом.

Ранее нижняя палата парламента Швейцарии отказалась поддержать поправку, которая бы позволила третьим странам экспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

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