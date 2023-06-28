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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Швейцарія відхилила запит на реекспорт Leopard до України

Leopard
Фото: Getty Images

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит концерну Ruag AG на продаж Україні 96 танків Leopard 1 A5 через порушення політики нейтралітету держави.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Федеральної ради уряду Швейцарії.

– Це суперечить чинному законодавству. Це рішення надало пріоритет аспектам політики нейтралітету Швейцарії та її надійності як правової держави, – йдеться у повідомленні.

Концерн Ruag AG 27 квітня подав заявку на продаж 96 вживаних основних бойових танків Leopard 1 A5, які не були готові до використання. Танки, що зберігаються в Італії, мали відремонтувати в Німеччині, а потім реекспортувати в Україну.

Проте Федеральна рада дійшла висновку, що продаж танків неможливий на підставі чинного законодавства щодо політики нейтралітету.

Швейцарія дотримується принципу нейтралітету, який є одним із ключових у її зовнішній політиці. Він полягає в тому, що країна не бере участі у збройних конфліктах між іншими державами.

Водночас на початку червня Верхня палата швейцарського парламенту підтримала поправку, яка дозволяє реекспортувати зброю у треті країни.

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Джерело: Федеральна рада Швейцарії

Війна в Україні, Військова техніка, Танки для України, Україна-Швейцарія, Швейцарія
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