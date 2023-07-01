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Юлия Захарченко, редактор ленты

Теракт на ЗАЭС будет рассматриваться миром как применение ядерного оружия — Данилов

Теракт на ЗАЭС будет рассматриваться миром как применение ядерного оружия — Данилов
Фото: Минобороны

После сведений разведки о возможном будущем подрыве Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск, в Украине провели тренировку. Все цивилизованные страны считают, что теракт на ядерном объекте приравнивается к применению ядерного оружия против гражданского населения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отмечает, что сейчас сложно сказать о возможных последствиях чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

— Мы очень внимательно будем наблюдать, какая будет реакция мира на эти события. К сожалению, то, что произошло недавно по подрыву дамбы, реакция мира не соответствовала террористической атаке, которой подверглась Украина. Мы сейчас делаем все, чтобы этого не произошло, но станция в руках террористов, — заявил он.

Секретарь СНБО предполагает, что западные партнеры Украины сейчас объясняют представителям страны-агрессора, почему не нужно совершать теракт на Запорожской АЭС, иначе будут катастрофические последствия для самой России.

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Источник: Радио Свобода
АЕС, Война в Украине, ЗАЕС, СНБО, Теракты, Ядерна зброя
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