Теракт на ЗАЭС будет рассматриваться миром как применение ядерного оружия — Данилов

После сведений разведки о возможном будущем подрыве Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российских войск, в Украине провели тренировку. Все цивилизованные страны считают, что теракт на ядерном объекте приравнивается к применению ядерного оружия против гражданского населения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он отмечает, что сейчас сложно сказать о возможных последствиях чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

— Мы очень внимательно будем наблюдать, какая будет реакция мира на эти события. К сожалению, то, что произошло недавно по подрыву дамбы, реакция мира не соответствовала террористической атаке, которой подверглась Украина. Мы сейчас делаем все, чтобы этого не произошло, но станция в руках террористов, — заявил он.

Секретарь СНБО предполагает, что западные партнеры Украины сейчас объясняют представителям страны-агрессора, почему не нужно совершать теракт на Запорожской АЭС, иначе будут катастрофические последствия для самой России.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.