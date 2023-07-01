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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Теракт на ЗАЕС розглядатиметься світом як застосування ядерної зброї – Данілов

Теракт на ЗАЕС розглядатиметься світом як застосування ядерної зброї – Данілов
Фото: Міноборони

Після відомостей розвідки про можливий майбутній підрив Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем російських військ, в Україні провели тренування. Всі цивілізовані країни вважають, що теракт на ядерному об’єкті прирівнюється до застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він зазначає, що зараз складно сказати про можливі наслідки надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

– Ми дуже уважно спостерігатимемо, яка буде реакція світу на ці події. На жаль, те, що відбулося нещодавно щодо підриву дамби, реакція світу не відповідала терористичній атаці, якої зазнала Україна. Ми зараз робимо все, щоб цього не сталося, але станція в руках терористів, – заявив він.

Секретар РНБО припускає, що західні партнери України нині пояснюють представникам країни-агресора, чому не потрібно вчиняти теракт на Запорізькій АЕС, інакше будуть катастрофічні наслідки для самої Росії.

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Запорізька АЕС

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Джерело: Радіо Свобода
АЕС, Війна в Україні, ЗАЕС, РНБО, Теракти, Ядерна зброя
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