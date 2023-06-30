Малиновская Ангелина, редактор ленты
Все взлетело на воздух: в РФ произошел взрыв на нефтегазодобывающем управлении
В Татарстане взорвался резервуар на нефтегазодобывающем управлении Елховнефть.
Об этом пишут российские СМИ.
Отмечается, что мужчина и женщина, которые занимались его очисткой, скончались на месте.
О причинах взрыва не сообщается. Однако на опубликованном в сети видео видно, что взлетело все в воздух с небывалой силой.
Напомним, что в ночь на 24 июня в Московской области России произошел пожар на военной базе.
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