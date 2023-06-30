Все злетіло у повітря: у РФ стався вибух на нафтогазовидобувному управлінні

У Татарстані вибухнув резервуар на нафтогазовидобувному управлінні Єлховнафта.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що чоловік та жінка, які займалися його очищенням, померли на місці.

Про причини вибуху не повідомляється. Однак на опублікованому у мережі відео видно, що все злетіло у повітря з небувалою силою.

Нагадаємо, що пізно вночі 24 червня у Московській області Росії виникла пожежа на військовій базі.

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