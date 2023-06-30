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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Все злетіло у повітря: у РФ стався вибух на нафтогазовидобувному управлінні

Все злетіло у повітря: у РФ стався вибух на нафтогазовидобувному управлінні

У Татарстані вибухнув резервуар на нафтогазовидобувному управлінні Єлховнафта.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що чоловік та жінка, які займалися його очищенням, померли на місці.

Про причини вибуху не повідомляється. Однак на опублікованому у мережі відео видно, що все злетіло у повітря з небувалою силою.

Нагадаємо, що пізно вночі 24 червня у Московській області Росії виникла пожежа на військовій базі.

Вибух, Росія
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