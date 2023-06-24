В Подмосковье горит военная база: что известно

В Московской области России начался пожар на военной базе.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Мужчина, снимающий видео, говорит, что горит военная база в ночь на 24 июня.

— Дым очень высоко поднимается. Вон, угольки, высоко в небе. Через кусты не видно, но там прям открытый огонь, — говорит он.

По словам оператора, на месте уже работают российские пожарные.

Пока неизвестно, о какой именно воинской части идет речь, как и неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие.

Параллельно с началом пожара на российском стратегическом объекте, в РФ достиг апогея конфликт между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и Министерством обороны России.

Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла удары по позициям вагнеровцев и объявил, что военное руководство РФ должно быть наказано. Также он заявил, что сил вагнеровцев “25 тыс. и мы идем разбираться… Это не военный переворот, это марш справедливости”, добавил он.

В свою очередь в городах России объявили планы Крепость, военное командование РФ выступило с призывами к Пригожину остановиться, а в офис Вагнер Центра в Санкт-Петербурге пришли российские силовики с обысками.

Пока неизвестно, связан ли пожар на военной базе с тем, что похоже на военный переворот в России.

Фото: МЧС России

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