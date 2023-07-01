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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина хочет показать результаты контрнаступления до саммита НАТО — Зеленский

Украина хочет показать результаты контрнаступления до саммита НАТО — Зеленский
Фото: Генштаб ВСУ

Украина хочет показать результаты на поле боя перед предстоящим саммитом НАТО в Литве 11 июля. Планы Вооруженных сил Украины по контрнаступлению против России замедлились в последние месяцы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам. По его словам, непогода и сильные дожди замедлили ряд процессов.

— До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни, — утверждает глава государства.

Президент призывает европейских партнеров продолжать оказывать ВСУ вооруженную поддержку. По его словам, Украина рассчитывала в начале контрнаступления на определенное вооружение от партнеров, однако артиллерия прибыла с опозданием.

— Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее. Между временем и людьми самое важное — это люди, — утверждает Зеленский.

Глава государства также считает, что российскому диктатору Владимиру Путину грозит большая опасность, чем ему. Зеленский объяснил, что его хотят убить только в России, когда смерти Путина желает весь мир.

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Украина хочет показать результаты контрнаступления до саммита НАТО — Зеленский

Источник: RTVE

Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Литва, НАТО
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