Україна хоче показати результати контрнаступу до саміту НАТО – Зеленський

Україна хоче показати результати на полі бою перед майбутнім самітом НАТО в Литві 11 липня. Плани Збройних сил України щодо контрнаступу проти Росії сповільнилися в останні місяці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам. За його словами, негода та сильні дощі сповільнили низку процесів.

– До саміту ми повинні показати результати, але кожен метр коштує життя, – стверджує глава держави.

Президент закликає європейських партнерів продовжувати надавати ЗСУ збройну підтримку. За його словами, Україна розраховувала на початку контрнаступу на певне озброєння від партнерів, однак артилерія прибула з запізненням.

– Ми зупинилися, тому що не могли рухатися далі. Рухатися вперед означало втрачати людей, а у нас не було артилерії. Швидкі речі не завжди безпечні. Якщо мені скажуть, що пройде два місяці та загинуть тисячі людей, або три місяці та загине менше людей, звичайно, я виберу останнє. Між часом і людьми найважливіше – це люди, – стверджує Зеленський.

Глава держави також вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну загрожує більша небезпека, ніж йому. Зеленський пояснив, що його хочуть вбити лише у Росії, коли смерті Путіна бажає весь світ.

Джерело: RTVE

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