Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ
Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны намерены нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за того, что Тегеран поставляет ударные дроны-камикадзе России для дальнейших атак против Украины.
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на дипломатов ЕС и Соединенного Королевства.
Отмечается, что европейские страны откажутся снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.
По данным издания, еще одним поводом для нарушения соглашения стали публикации о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.
В то же время Тегеран обвиняют в других нарушениях условий Совместного всеобъемлющего плана действий, в частности, из-за значительного превышения верхнего предела обогащения урана.
Ранее журналисты утверждали, что европейские дипломаты сообщили Ирану о намерениях сохранить санкции против баллистических ракет после окончания срока действия в октябре 2023 года.
Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России, которая будет использовать вооружение для ударов по Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк