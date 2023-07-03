Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за продажи дронов РФ

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны намерены нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за того, что Тегеран поставляет ударные дроны-камикадзе России для дальнейших атак против Украины.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на дипломатов ЕС и Соединенного Королевства.

Отмечается, что европейские страны откажутся снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.

По данным издания, еще одним поводом для нарушения соглашения стали публикации о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.

В то же время Тегеран обвиняют в других нарушениях условий Совместного всеобъемлющего плана действий, в частности, из-за значительного превышения верхнего предела обогащения урана.

Ранее журналисты утверждали, что европейские дипломаты сообщили Ирану о намерениях сохранить санкции против баллистических ракет после окончания срока действия в октябре 2023 года.

Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России, которая будет использовать вооружение для ударов по Украине.

Источник : The Guardian

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