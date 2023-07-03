Британія, Франція і Німеччина можуть порушити умови ядерної угоди з Іраном через продаж дронів РФ
Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни мають наміри порушити умови ядерної угоди з Іраном через те, що Тегеран постачає ударні дрони-камікадзе Росії для подальших атак проти України.
Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на дипломатів ЄС і Сполученого Королівства.
Зазначається, що європейські країни відмовляться знімати обмеження з Ірану на дослідження, розроблення та виробництво балістичних ракет. Термін дії санкцій закінчується 18 жовтня.
За даними видання, ще одним приводом для порушення угоди стали публікації про можливе постачання Іраном балістичних ракет Росії.
Водночас Тегеран звинувачують в інших порушеннях умов Спільного всеосяжного плану дій, зокрема, через значне перевищення верхньої межі збагачення урану.
Раніше журналісти стверджували, що європейські дипломати повідомили Ірану про наміри зберегти санкції проти балістичних ракет після закінчення терміну дії в жовтні 2023 року.
Серед причин такого рішення – можливе постачання ракет Росії, яка використовуватиме озброєння для ударів по Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк