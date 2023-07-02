Не только Shahed. Иран может поставлять России и другие типы БПЛА — Игнат

Сотрудничество России с Ираном продолжается. Москва может получить не только дроны типа Shahed, но и Mohajer-6.

Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, РФ регулярно получает от Ирана ударные БпЛА. Об этом свидетельствуют перелеты военно-транспортных самолетов из Тегерана в Москву. Также фиксируются перевозки морским путем по Каспийскому морю. Астрахань и Махачкала без проблем принимают грузы из Ирана.

Юрий Игнат отметил, что вопрос заключается в том, какие объемы Иран готов предоставлять России и сможет ли агрессор в будущем изготавливать дроны на своей территории или же на территории других стран.

— В конце концов, сотрудничество Ирана с Москвой продолжается, не только Shahed, возможно, и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем такие, как Mohajer-6, — добавил спикер Воздушных сил.

Ночью 2 июля украинские защитники уничтожили 11 воздушных целей.

Источник: телемарафон

Фото: скриншот MESHKAT

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