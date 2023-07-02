Место запуска Shahed по Украине. В Краснодарском крае возле военного аэродрома произошел взрыв
В России в Краснодарском крае произошел взрыв возле военного аэродрома. На месте образовалась воронка.
Об этом сообщают в соцсетях.
Указано, что инцидент произошел в Приморско-Ахтарске.
По данным телеграмм-канала Baza, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. На месте образовалась воронка размером 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.
Пропагандистский канал Mash сообщил о попытке атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Ракету якобы сбила ПВО.
OSINT-исследователь Иракли Комахидзе сообщил, что Приморско-Ахтарск является основным местом запуска иранских дронов Shahed по Украине.
На данный момент официальной информации нет. РосСМИ сообщают, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее в РФ взорвался резервуар на нефтегазодобывающем управлении Елховнафта.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк