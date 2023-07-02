Место запуска Shahed по Украине. В Краснодарском крае возле военного аэродрома произошел взрыв

В России в Краснодарском крае произошел взрыв возле военного аэродрома. На месте образовалась воронка.

Об этом сообщают в соцсетях.

Указано, что инцидент произошел в Приморско-Ахтарске.

По данным телеграмм-канала Baza, взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома. На месте образовалась воронка размером 10 метров в диаметре и около 4 метров глубиной.

Пропагандистский канал Mash сообщил о попытке атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Ракету якобы сбила ПВО.

OSINT-исследователь Иракли Комахидзе сообщил, что Приморско-Ахтарск является основным местом запуска иранских дронов Shahed по Украине.

На данный момент официальной информации нет. РосСМИ сообщают, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в РФ взорвался резервуар на нефтегазодобывающем управлении Елховнафта.

Фото: Baza

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