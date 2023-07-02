Місце запуску Shahed по Україні. У Краснодарському краї біля військового аеродрому стався вибух
У Росії в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. На місці утворилася вирва.
Про це повідомляють у соцмережах.
Зазначено, що інцидент стався у Приморсько-Ахтарську.
За даними телеграм-каналу Baza, вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. На місці утворилась вирва розміром 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.
Пропагандистський канал Mash повідомив про спробу атакувати склад ПММ на території військового аеродрому. Ракету нібито збила ППО.
OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе повідомив, що Приморсько-Ахтарськ є основним місцем запуску іранських дронів Shahed по Україні.
Наразі офіційної інформації немає. РосЗМІ повідомляють, що постраждалих і руйнувань немає.
Раніше у РФ вибухнув резервуар на нафтогазовидобувному управлінні Єлховнафта.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв