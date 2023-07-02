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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Місце запуску Shahed по Україні. У Краснодарському краї біля військового аеродрому стався вибух

Місце запуску Shahed по Україні. У Краснодарському краї біля військового аеродрому стався вибух

У Росії в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. На місці утворилася вирва.

Про це повідомляють у соцмережах.

Зазначено, що інцидент стався у Приморсько-Ахтарську.

За даними телеграм-каналу Baza, вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. На місці утворилась вирва розміром 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.

Пропагандистський канал Mash повідомив про спробу атакувати склад ПММ на території військового аеродрому. Ракету нібито збила ППО.

OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе повідомив, що Приморсько-Ахтарськ є основним місцем запуску іранських дронів Shahed по Україні.

Наразі офіційної інформації немає. РосЗМІ повідомляють, що постраждалих і руйнувань немає.

Раніше у РФ вибухнув резервуар на нафтогазовидобувному управлінні Єлховнафта.

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Карта аеродромів РФ

Фото: Baza

аеродром, Краснодар, Росія
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