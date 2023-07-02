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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не лише Shahed. Іран може постачати Росії й інші типи БПЛА – Ігнат

Не лише Shahed. Іран може постачати Росії й інші типи БПЛА – Ігнат

Співпраця Росії з Іраном продовжується. Москва може отримати не лише дрони типу Shahed, але й Mohajer-6.

Про це сказав в етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, РФ регулярно отримує від Ірану ударні БпЛА. Про це свідчать перельоти військово-транспортних літаків з Тегерану до Москви. Також фіксуються перевезення морським шляхом — Каспійським морем. Астрахань й Махачкала без проблем приймають вантажі з Ірану.

Юрій Ігнат зазначив, що питання полягає в тому, які обсяги Іран готовий надавати Росії та чи зможе агресор в майбутньому виготовляти дрони на своїй території або ж на території інших країн.

– Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо, й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6, – додав речник Повітряних сил.

Уночі 2 липня українські захисники знищили 11 повітряних цілей.

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Джерело: телемарафон

Фото: скриншот MESHKAT

Іран, Війна в Україні, Дрони, Росія, Юрій Ігнат
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