Члены НАТО завтра продлят срок полномочий Столтенберга еще на год — СМИ
Во вторник, 4 июля, члены НАТО договорятся о продлении срока полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.
— О решении широко сообщалось в последние недели, но ожидается, что послы в НАТО официально утвердят продление на встрече во вторник, — пишет издание.
Столтенберг возглавлял Организацию Североатлантического договора во время ряда кризисов с момента вступления в должность в 2014 году.
В последнее время он сплотил членов военного блока в поддержку Украины, стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.
Отметим, что Столтенберг должен был покинуть пост 30 сентября 2022 года. Однако в марте прошлого года из-за нападения российских войск на Украину его полномочия продлили еще на год.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк