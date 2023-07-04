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Валентина Чорна, редактор ленты

Члены НАТО завтра продлят срок полномочий Столтенберга еще на год — СМИ

Члены НАТО завтра продлят срок полномочий Столтенберга еще на год — СМИ
Фото: Depositphotos

Во вторник, 4 июля, члены НАТО договорятся о продлении срока полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.

— О решении широко сообщалось в последние недели, но ожидается, что послы в НАТО официально утвердят продление на встрече во вторник, — пишет издание.

Столтенберг возглавлял Организацию Североатлантического договора во время ряда кризисов с момента вступления в должность в 2014 году.

В последнее время он сплотил членов военного блока в поддержку Украины, стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.

Отметим, что Столтенберг должен был покинуть пост 30 сентября 2022 года. Однако в марте прошлого года из-за нападения российских войск на Украину его полномочия продлили еще на год.

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Йенс Столтенберг, НАТО
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