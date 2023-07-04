Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Терміново
На Хмельниччині вночі працювала наша ППО – збили Шахеди
Зеленський про мобілізацію: У нас нема завдання залучити всіх, але люди втомлюються
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ

Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У вівторок, 4 липня, члени НАТО домовляться про продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів.

– Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок, – пише видання.

Столтенберг очолював Організацію Північноатлантичного договору під час низки криз від моменту вступу на посаду у 2014 році.

Останнім часом він згуртував членів військового блоку на підтримку України, прагнучи не допустити переростання війни у прямий конфлікт між НАТО і Росією.

Зазначимо, що Столтенберг мав залишити посаду 30 вересня 2022 року. Однак у березні минулого року через напад російських військ на Україну його повноваження продовжили ще на рік.

Читайте також
Усі кандидати прихильні до України. У кого більше шансів стати наступним генсеком НАТО
Воллес Столтенберг фон дер Ляєн

Йенс Столтенберг, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рішення щодо поїздки Зеленського на саміт НАТО ще не ухвалене – ОП
Володимир Зеленський
У НАТО оцінили кількість російських сил, які залучені до війни проти України
Російські військові
Контрнаступ – це завжди важка операція. Дії ЗСУ заслуговують на похвалу – посадовець НАТО
Роб Бауер
Чотири провідні країни Заходу майже домовились щодо гарантій безпеки для України – FAZ
Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель щодо членства України в НАТО
Дмитро Кулеба
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (03.07.2023)
Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (03.07.2023)
Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (03.07.2023)
Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (03.07.2023)
Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь