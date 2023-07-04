Члени НАТО завтра продовжать термін повноважень Столтенберга ще на рік – ЗМІ

У вівторок, 4 липня, члени НАТО домовляться про продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох неназваних дипломатів.

– Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок, – пише видання.

Столтенберг очолював Організацію Північноатлантичного договору під час низки криз від моменту вступу на посаду у 2014 році.

Останнім часом він згуртував членів військового блоку на підтримку України, прагнучи не допустити переростання війни у прямий конфлікт між НАТО і Росією.

Зазначимо, що Столтенберг мав залишити посаду 30 вересня 2022 року. Однак у березні минулого року через напад російських військ на Україну його повноваження продовжили ще на рік.

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