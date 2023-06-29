Все кандидаты благосклонны к Украине. Эксперт рассказал, у кого больше шансов стать следующим генсеком НАТО

С 1 октября 2014 года генеральным секретарем НАТО является норвежец Йенс Столтенберг. Он должен был покинуть пост 30 сентября 2022 года, но в марте прошлого года из-за нападения России на Украину его полномочия продлили еще на год — до 30 сентября 2023 года.

НАТО образовалась в 1949 году. Тогда блок не имел должности генсека. Когда началась война в Корее, союзники создали должность командующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Им стал американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Но впоследствии стало понятно, что этой должности недостаточно для диалога и сотрудничества между союзниками.

Должность генсека появилась в 1952 году — ее занял британец лорд Гастингс Исмей. Тогда у генерального секретаря были довольно ограниченные полномочия: он не имел права голоса на заседаниях Совета до 1955 года, не имел права говорить без разрешения союзников. Но с развитием Организации все кардинально изменилось.

Возможные кандидаты на должность генсека НАТО

Наиболее вероятными кандидатами называют премьера Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Есть еще одна группа кандидатов — премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая представляет Германию.

Стоит заметить, что до сих пор все генсеки НАТО были мужчинами, а здесь появляется как минимум четыре претендентки на председательство в Альянсе.

Кроме того, предшественниками норвежца Столтенберга были датчанин Андерс Фог Расмуссен, голландец Яап де Хооп Схеффер и британец Джордж Робертсон. Возможно, в этот раз стоит немного разнообразить географию происхождения генсеков.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине у НАТО были намерения избрать на должность генерального секретаря представителя восточноевропейской страны.

У кого больше всего шансов стать генсеком

Достаточно много европейских политиков после завершения своих каденций могут претендовать на должность генерального секретаря НАТО.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, достаточно большие шансы получить эту должность у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она имеет мощный политический вес и необходимый управленческий опыт, ведь находится во главе главной институции в Евросоюзе.

Поскольку почти все европейские страны являются членами НАТО, то Урсуле фон дер Ляйен будет несложно налаживать диалог между союзниками. Кроме того, она имеет неплохую коммуникацию с Соединенными Штатами, ведь именно США утверждают нового генсека.

Кандидатура Бена Уоллеса была бы очень выгодной для Украины, но в Штатах рассматривается с определенным скепсисом, отмечает Игорь Рейтерович.

— Великобритания, во-первых, не является членом ЕС. Во-вторых, британцы играют свою геополитическую игру и пытаются вернуть себе геополитический статус. Поэтому в некоторых странах НАТО возникают опасения, что британец во главе НАТО будет больше думать именно об интересах для своей страны, — считает политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, среди всех вышеупомянутых кандидатов нет никого, к кому Украина имела бы какие-то предостережения. Все они на протяжении войны занимали и занимают однозначную позицию по поддержке нашей страны. У многих это отношение трансформировалось в сторону радикализации.

Политолог считает, что Украина сможет работать с любым новым генсеком НАТО.

— Единственное, что вариант с британцем был бы немного лучше с военной точки зрения. Великобритания всегда проявляла первенство в предоставлении военной помощи Украине. Здесь Уоллес играл бы более активную роль. Хотя все кандидаты для нас являются хорошими, — отметил Игорь Рейтерович.

Относительно премьера Нидерландов Марка Рютте. По словам эксперта, ранее Нидерланды занимали более нейтральную позицию в отношении Украины, например, были предостережения относительно членства в ЕС. Но сегодня Нидерланды — это та страна, которая по многим вопросам выступает лидером, например, по созданию коалиции предоставления боевых самолетов Украине.

Игорь Рейтерович считает кандидатуру Марка Рютте очень хорошей, ведь нидерландский премьер “в теме” войны в Украине.

Кандидаты стран Балтии, например, Литвы, Латвии, Эстонии в случае избрания занимали бы более жесткую позицию в отношении России, потому что переживают за свою страну.

— Когда приходит представитель старой, маленькой страны, которая сильно страдала из-за предательства и отсутствия помощи от союзников во время мировых войн, особенно во время Второй мировой… Мало кто знает, но голландцы очень сильно сопротивлялись немцам во время Второй мировой войны. Но из-за того, что страна маленькая, ее захватили очень быстро и союзники на помощь вовремя не пришли. Поэтому для Нидерландов ценность союзов очень высока. И здесь заинтересованность в Украине, как стране, которая может существенно усилить НАТО, выходит на первый план, — отмечает политический эксперт.

Новый генсек и членство Украины в НАТО

Игорь Рейтерович считает, что новый генсек НАТО вряд ли будет иметь какое-то влияние на продвижение Украины в Альянс, ведь решение о членстве требует консенсуса всех стран.

По мнению эксперта, кардинально негативного влияния новый генсек точно не будет иметь — он просто продолжит политику относительно нашего будущего членства.

Единственное, если этот человек более благосклонен к Украине, то он этому будет уделять больше внимания. Стоит отметить, что все вышеупомянутые кандидаты достаточно благосклонны к Украине.

Также важно понимать, что новые кандидаты на должность генерального секретаря Организации Североатлантического договора еще будут появляться.

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