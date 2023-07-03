Нечего доложить Путину: Минобороны РФ и российские блогеры поссорились из-за “успехов” под Херсоном

Между Министерством обороны РФ и некоторыми российскими военкорами произошел конфликт из-за нежелания последних повторять неправдивую информацию Минобороны о якобы ликвидации украинского десанта возле Антоновского моста.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 1 и 2 июля Минобороны РФ утверждало, что российская армия успешно ликвидировала украинский десант в районе Антоновского моста и теперь россияне контролируют эту территорию. А некоторые российские военкоры заявили, что бои там продолжаются, и что ВСУ сохранили некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

Один влиятельный российский военкор обвинил блогеров, связанных с Кремлем и ЧВК Вагнер, в распространении противоречий официальной версии Минобороны РФ. Эти военкоры, в свою очередь, обвинили российский Генштаб в информационной атаке на них.

В 2022 году российские Генштаб и Минобороны пытались возбудить уголовное дело против этих военкоров за точное освещение ситуации на фронте, что подрывает пропаганду по преувеличению успехов России.

Аналитики считают, что российское Минобороны стремится подвергнуть цензуре некоторых связанных с Кремлем блогеров, так как опасаются, что они могут разоблачить российские военные неудачи перед Путиным.

Конфликт российского Минобороны с сообществом блогеров из-за пустяковой боевой операции может свидетельствовать о том, что у Генштаба РФ нет других успехов, чтобы доложить Путину на фоне украинского контрнаступления.

Аналитики ISW сообщают, что российское Минобороны последовательно преувеличивает украинские потери с начала полномасштабной войны. Но даже такие выдуманные сводки вряд ли компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя.

Попытка Министерства обороны России преувеличить потенциальную тактическую победу россиян у Антоновского моста и попытка ограничить доступ к противоположной информации привела к обратным последствиям.

Фото: Минобороны РФ

Источник : ISW

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