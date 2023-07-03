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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Не мають що доповісти Путіну: Міноборони РФ та російські блогери посварилися через “успіхи” під Херсоном

сергій шойгу

Між Міністерством оборони РФ і деякими російськими військкорами стався конфлікт через небажання останніх повторювати брехливу інформацію Міноборони про нібито ліквідацію українського десанту біля Антоновського мосту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 1 і 2 липня Міноборони РФ стверджувало, що російська армія успішно ліквідувала український десант у районі Антонівського мосту, і тепер росіяни контролюють цю територію. А деякі російські військкори заявили, що бої там тривають, і що ЗСУ зберегли деякі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Один впливовий російський військкор звинуватив блогерів, пов’язаних із Кремлем і ПВК Вагнер, у поширенні відомостей, які суперечать офіційній версії Міноборони РФ. У відповідь ці військкори звинуватили російський Генштаб в інформаційній атаці на них.

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Антонівський міст

У 2022 році російські Генштаб і Міноборони намагалися порушити кримінальну справу проти цих військкорів за точне висвітлення ситуації на фронті, що підриває пропаганду перебільшення успіхів Росії.

Аналітики вважають, що російське Міноборони прагне піддати цензурі деяких пов’язаних із Кремлем блогерів, оскільки побоюється, що вони можуть викрити російські військові невдачі перед Путіним.

Конфлікт російського Міноборони зі спільнотою блогерів через дріб’язкову бойову операцію може свідчити про те, що на тлі українського контрнаступу Генштаб РФ не має інших успіхів, щоб доповісти Путіну.

Аналітики ISW повідомляють, що російське Міноборони послідовно перебільшує українські втрати з початку повномасштабної війни. Але навіть такі вигадані зведення навряд чи компенсують відсутність будь-якого прогресу Росії на полі бою.

Спроба Міністерства оборони Росії перебільшити потенційну тактичну перемогу росіян біля Антонівського мосту та намагання обмежити доступ до протилежної інформації призвела до зворотних наслідків.

Фото: Міноборони РФ

Джерело: ISW
Війна в Україні, Міноборони РФ, Росія
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