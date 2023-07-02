Продолжается мощная боевая работа: Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста

В Оперативном командовании Юг подтвердили данные британской разведки о том, что в районе Антоновского моста Херсонской области идет мощная боевая работа ВСУ.

Однако, как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, для того, чтобы боевая работа была сделана хорошо, украинским военным нужна информационная тишина.

– Сейчас идет мощная боевая работа. В частности, акцент – на контрбатарейной борьбе, потому что линия фронта лежит в зоне реки Днепр, русло которой несколько деформировано после подрыва оккупантами Каховской дамбы. Так что эта боевая работа очень усложнена, – говорит Наталья Гуменюк.

Несмотря на это, только накануне Силы обороны уничтожили в том районе 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники (в частности, восемь единиц автобронетехники, четыре лодки и три беспилотных летательных аппарата).

Напомним, что накануне в разведке Минобороны Великобритании заявили, что украинские войска могли ориентировочно с 23 июня возобновить перебрасывание личного состава на восточный берег Днепра, возле разрушенного Антоновского моста в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

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