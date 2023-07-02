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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Продолжается мощная боевая работа: Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста

Антонівський міст

В Оперативном командовании Юг подтвердили данные британской разведки о том, что в районе Антоновского моста Херсонской области идет мощная боевая работа ВСУ.

Однако, как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, для того, чтобы боевая работа была сделана хорошо, украинским военным нужна информационная тишина.

Сейчас идет мощная боевая работа. В частности, акцент – на контрбатарейной борьбе, потому что линия фронта лежит в зоне реки Днепр, русло которой несколько деформировано после подрыва оккупантами Каховской дамбы. Так что эта боевая работа очень усложнена, – говорит Наталья Гуменюк.

Несмотря на это, только накануне Силы обороны уничтожили в том районе 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники (в частности, восемь единиц автобронетехники, четыре лодки и три беспилотных летательных аппарата).

Напомним, что накануне в разведке Минобороны Великобритании заявили, что украинские войска могли ориентировочно с 23 июня возобновить перебрасывание личного состава на восточный берег Днепра, возле разрушенного Антоновского моста в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Генеральный штаб Украины, Днепр, ВСУ, Каховська ГЕС, Херсонская область
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