Продолжается мощная боевая работа: Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста
В Оперативном командовании Юг подтвердили данные британской разведки о том, что в районе Антоновского моста Херсонской области идет мощная боевая работа ВСУ.
Однако, как отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, для того, чтобы боевая работа была сделана хорошо, украинским военным нужна информационная тишина.
– Сейчас идет мощная боевая работа. В частности, акцент – на контрбатарейной борьбе, потому что линия фронта лежит в зоне реки Днепр, русло которой несколько деформировано после подрыва оккупантами Каховской дамбы. Так что эта боевая работа очень усложнена, – говорит Наталья Гуменюк.
Несмотря на это, только накануне Силы обороны уничтожили в том районе 49 российских оккупантов и 15 единиц вражеской техники (в частности, восемь единиц автобронетехники, четыре лодки и три беспилотных летательных аппарата).
Напомним, что накануне в разведке Минобороны Великобритании заявили, что украинские войска могли ориентировочно с 23 июня возобновить перебрасывание личного состава на восточный берег Днепра, возле разрушенного Антоновского моста в Херсонской области.
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