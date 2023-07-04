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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Болгария начала формировать новый пакет военной помощи Украине – министр обороны

Тодор Тагарев

Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины. Также страна хотела бы присоединиться к увеличению европейской военной помощи Украине через расширение своих производственных мощностей.

Об этом рассказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью Главкому.

По его словам, состав нового пакета военной помощи будет засекречен.

— Могу лишь сказать, что его основу составляют боеприпасы, но есть и военная техника, — отметил Тагарев.

Он добавил, что София при формировании помощи “будет руководствоваться приоритетами украинской стороны и передавать то, что нужно на этом этапе”.

Кроме того Тагарев отметил, что теперь любой пакет военно-технической помощи Украине будет предоставляться без повторного рассмотрения парламентом.

— Нам удалось ускорить процесс оказания помощи. Конечно, людям на фронте в Украине он может не казаться быстрым, однако для нас это действительно упрощение и ускорение процедуры формирования пакета помощи и его передачи, — рассказал министр.

Министр обороны Болгарии рассказал, что его страна также хочет внести свой вклад в увеличение европейской военной помощи для Украины через наращивание производства, но для этого нужны инвестиции.

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Фото: Министерство обороны Болгарии

Источник: Главком
Болгария, Война в Украине, Украина
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