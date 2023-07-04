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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Болгарія почала формувати новий пакет військової допомоги Україні – міністр оборони

Тодор Тагарев

Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України. Також країна хотіла б долучитися до збільшення європейської військової допомоги Україні через розширення своїх виробничих потужностей.

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев в інтерв’ю Главкому.

За його словами, склад нового пакету військової допомоги буде засекречений.

– Можу лише сказати, що його основу становлять боєприпаси, але є й військова техніка, – зазначив Тагарев.

Він додав, що Софія під час формування допомоги “керуватиметься пріоритетами української сторони й передаватиме те, що потрібне на цьому етапі”.

Крім того Тагарев зауважив, що тепер будь-який пакет військово-технічної допомоги Україні надаватиметься без повторного розгляду парламентом.

– Нам вдалося прискорити процес надання допомоги. Авжеж, людям на фронті в Україні він може не видаватися швидким, однак для нас це дійсно спрощення та прискорення процедури формування пакету допомоги і його передання, – розповів міністр.

Міністр оборони Болгарії розповів, що його країна також хоче зробити свій внесок у збільшення європейської військової допомоги для України через нарощування виробництва, але для цього потрібні інвестиції.

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Фото: Міністерство оборони Болгарії

Джерело: Главком
Болгарія, Війна в Україні, Україна
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