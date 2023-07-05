Россия — спонсор терроризма, а вагнеровцы — террористы: ПА ОБСЕ приняла декларацию

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, а частную военную организацию Вагнера террористической организацией.

Об этом сообщила участница делегации Украины в ПА ОБСЕ, народный депутат Евгения Кравчук.

Она сообщила, что сегодня была завершена работа на сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере над принятием Итоговой Декларации, которая, в частности, гласит, что:

терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности;

действия группы Вагнера от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент РФ лично признал, что Группа Вагнера была полностью финансирована государством);

государства-члены ОБСЕ должны принять меры против группы Вагнера и ее аффилированных и правопреемственных структур, в том числе путем объявления их террористической организацией.

Евгения Кравчук отметила, что главным решением был призыв к государствам-членам ПА ОБСЕ усилить международные нормы, которые четко признают:

террористический характер Группы Вагнера и ее действий;

ответственность Российской Федерации, как государства-спонсора этой террористической организации;

недопустимость привлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

— Впервые именно такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации! (Ранее ПАСЕ назвало режим в РФ террористическим), — написала она.

Евгения Кравчук добавила, что надеется, что это решение ПА ОБСЕ станет “катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире”, ведь терроризм “не должен оставаться без внимания и справедливого наказания”.

Перед этим, в мае текущего года, парламент Франции единогласно принял резолюцию, призывающую французское правительство и государства Европейского Союза внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций.

Источник: Yevheniya Kravchuk

Фото: Yevheniya Kravchuk

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