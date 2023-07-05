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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росія – спонсор тероризму, а вагнерівці – терористи: ПА ОБСЄ ухвалила декларацію

Росія – спонсор тероризму, а вагнерівці – терористи: ПА ОБСЄ ухвалила декларацію

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а приватну військову організацію Вагнера терористичною організацією.

Про це повідомила учасниця делегації України в ПА ОБСЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук.

Вона повідомила, що сьогодні була завершена робота на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері над прийняттям Підсумкової Декларації, яка, зокрема, говорить, що:

  • тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;
  • дії групи Вагнера від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент РФ особисто визнав, що Група Вагнера була повністю фінансована державою);
  • держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Євгенія Кравчук наголосила, що найголовнішим рішенням був заклик до держав-членів ПА ОБСЄ посилити міжнародні норми, які чітко визнають:

  • терористичний характер Групи Вагнера та її дій;
  • відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації;
  • неприпустимість залучення таких суб’єктів у міждержавні відносини.

– Вперше саме таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації! (Раніше ПАРЄ назвало режим в РФ терористичним), – написала вона.

Євгенія Кравчук додала, що має надію, що це рішення ПА ОБСЄ стане “каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі”, адже тероризм “не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням”.

Перед цим, у травні поточного року, парламент Франції одностайно ухвалив резолюцію, яка закликає французький уряд та держави Європейського Союзу внести ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

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парламент Словаччини

Фото: Yevheniya Kravchuk

Джерело: Yevheniya Kravchuk

ОБСЄ, ПВК Вагнера, Росія
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