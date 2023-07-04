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”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ

Вибух
Фото: Depositphotos

Очевидцы сообщают о двух сильных взрывах в Новой Москве.

Взрывы прозвучали в районе поселка Валуево. Между хлопками прошло около пяти минут.

СМИ сообщают, что сработала противовоздушная оборона — сбили два беспилотника.

Еще один дрон сбили в Калужской области.

Также сообщают о “прилете” беспилотника в воинскую часть в подмосковной Кубинке. Произошло это под утро 4 июля.

По данным росСМИ, дрон-камикадзе атаковал административное здание на территорию воинской части. Сообщают, что жертв или пострадавших нет.

Накануне в Химках в Москве горело нежилое здание. Там находятся различные предприятия, в том числе цех бывшей мебельной фабрики Политерминал, склад завода свайных конструкций.

Сначала площадь пожара составила 400 кв. м, а потом увеличилась до 1000 кв.м.

Напомним, что жители ряда подмосковных районов ночью слышали звуки взрывов. Громко было в районе Немчиновки, Барвихи, Новой Москвы. По предварительным данным, летели беспилотники, по ним отработала ПВО.

Взрыв, Москва
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